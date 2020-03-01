Edirne'de kendisini 'göçmen kaçakçısı' olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin Avrupa'ya geçişleri durdurmama kararı almasıyla birlikte mültecilerin sınıra akınları sürerken, durumdan faydalanmaya çalışanlar da artıyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Özcan K'yi Enez ilçesinde gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Özcan K. paylaşılan bir videoda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtmıştı. Videoda altı yıl göçmen kaçakçılığı suçundan cezaevinde kaldığını ifade eden Özcan K. 20 senedir göçmen kaçakçılığı yaptığını belirtmişti.

"Avrupa'nın yarısını ben kaçak gönderdim" diyen Özcan K. göçmenleri kişi başı 500-600 dolar karşılığında Avrupa'ya geçirdiğini anlatmıştı.