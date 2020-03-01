Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

Sputnik Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, gözaltına alındı.

Simonyan: Türkiye, ne bu?

Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Polis İstanbul’daki ofisimize geldi. Bir çalışanımız daha gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

Evlerine saldırılan üç çalışanın da dün akşamdan beri Ankara’da polisin gözetiminde olduğunu belirten Simonyan, “Türkiye, ne bu?” diye sordu.

Полиция пришла в наш офис в Стамбуле.



Задержан еще один сотрудник.



Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты.



Турция, это что??? — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 1, 2020

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