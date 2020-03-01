Adil Gür'ün canlı yayında Rus kadınlarla ilgili sarf ettiği sözler tepki çekti

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü gür, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayınında, halkın İdlib saldırısına bakışı tartışılırken, yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Yurttaşların 'kendi göbeğimizi kendimiz keselim' mesajını verdiğini söyleyen Gür, "Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya aldatıyor" dedi.

Gür sözlerine şöyle devam etti:

"Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Türk’ün dostu Kürt, Kürt’ün dostu Türk’tür. İkisi de ayağını denk alsın. Ayıdan post Rus’tan dost olmaz. Stüdyodaki ve ekran başındaki tüm kadınlardan özür dileyerek söylüyorum, Ruslardan başka türlü dost olur sadece. Yoksa siyasi anlamda dost olmalarını görmek mümkün değil. O yüzden Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeli." ifadelerini kullandı.

Adil Gür'ün canlı yayında Ruslarla ilgili sarf ettiği sözler tepki çekti https://t.co/sytmIGEbT4 pic.twitter.com/Xj8NaJaba8 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 1, 2020

​Gür'ün sözleri sosyal medyada kısa süre içinde en çok konuşulan konular arasına girerken, birçok kullanıcı tepki gösterdi:

Adil Gür: "Ruslardan dost başka türlü olur.."



Ordunun harekat yaptığı, şehitlerin olduğu bir konuyu tartışırken bile aklı uçkurunda, bunlar nasıl insanlar yahu?



pic.twitter.com/Zsd8N7hO7L — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) March 1, 2020

Sn. @veyisates Adil Gür 'ü program sonuna kadar sütüdyoda tutacak mısınız ?@HaberturkTV sizin de itibarınızı zedeliyor. — Levent Özeren (@lvntozrn) March 1, 2020

Utanç verici sözler...



Adil Gür, "Ruslar'dan dost başka türlü olur" diyor ve hiç utanmıyor.



Ben ülkem adına utanıyorum.



Hayatımda böyle bir iğrençliğe şahit olmadım.



Ekranları kimlerle dolduruyorsunuz? pic.twitter.com/bEgvoOTE5F — Çağlar Cilara (@caglarcilara) March 1, 2020

Adil Gür çok ayıp etti... Ne olursa olsun öyle bit benzetme yapılmaz. Türkiye’de bu kadar rus kadınla evli erkek var, onu geçtim kadın kadındır. Savaşta kadınlara ve çocuklara ne el uzatılır ne dil uzattılır. — sevda turkusev (@sevdaturkusev) March 1, 2020

Adil Gür: Stüdyodaki ve ekran başındaki kadınlardan özür dileyerek, Rus’dan Başka Türlü “Dost” Olur.



Birilerini aşağılamak için ilk aklınıza kadınlar üzerinden örnekler geliyor ve özür diliyorsunuz öyle mi!



Erilliginizden, erkekliğinizden daha asagilik birşey yok emin olun! pic.twitter.com/ROz8kyBlUa — Tanya ☭ (@Tanya_1917) March 1, 2020

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