İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 100 bin 577 olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577" bilgisini paylaştı.

Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100.577 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 1, 2020

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Süleyman Soylu sabah saatlerinde yaptığı bir diğer paylaşımda Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu belirtmişti.