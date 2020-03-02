Yunan karasularına giren göçmenlerin botunu Yunan Sahil Güvenlik'in geri ittiği anlar görüntülendi

Avrupa’ya geçmek için lastik botla Ege Denizi'ne açılan bir grup göçmen Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinde geri itildi. Göçmenler Yunan Sahil Güvenlik'in benzinlerini aldığını, botlarının benzin hortumunu keserek hareket etmelerine engel olduğunu iddia etti. Denizin ortasında kalan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtardı.

Son günlerde Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen bir yandan kara yoluyla Edirne'de sınır kapılarına dayanırken, diğer yandan da deniz yoluyla Yunanistan’a geçmek üzere sahillere yöneldi.

Yunanistan'a gitmek üzere lastik botla Ege Denizi'ne açılan bir grup göçmenin, Yunanistan karasularına girdiklerinde Yunan Sahil Güvenlik botlarınca geri itildiği belirtildi.

Yunan karasularına giren göçmenlerin botunu Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin geri ittiği anlar görüntülendi https://t.co/6MfZ9cj6cx pic.twitter.com/NEOJiojKIO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 2, 2020

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Botları sürüklenen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının benzinlerini aldığını, botlarının benzin hortumunu keserek hareket etmelerine engel olduğunu, adeta ölüme terk ettiğini iddia etti.

Göçmenler, olumsuz koşullarda denizin ortasında kaldıklarını belirterek, kendilerini kurtaran Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teşekkür etti.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin deniz ve hava unsurları, Avrupa’ya geçmek üzere lastik botlarla denize açılan göçmenlerin hayatını tehlikeye atabilecek olumsuzluklara karşı gece gündüz beklediği belirtildi.