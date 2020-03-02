Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti

Türkiye'nin bazı ülkelere vize muafiyeti sağlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, Malta, Norveç, Polonya ve Portekiz'e bazı şartlara uygun olarak vize muafiyeti sağlandı.