Erdoğan, İdlib'de hayatını kaybeden askerin ailesini ziyaret etti: Anneye Türk Bayrağı hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden 36 askerden biri olan Uzm. Çvş. Emre Baysal'ın evine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, burada asker selamıyla karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden askerlerden biri olan Uzm. Çvş. Emre Baysal’ın Sancaktepe’deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Bu sırada Baysal'ın bir yakını, Erdoğan’ı asker selamıyla karşıladı.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre Erdoğan, Baysal'ın annesine Türk Bayrağı hediye ederken, acılı babayı da teselli etti.