Ahmet Hakan, CNN Türk'ün ne kadar izlendiğini açıkladı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'yoğun istek üzerine' CNN Türk'ün ne kadar izlendiğini açıkladı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ‘Biz iktidara geldiğimizde şehitler olmayacak’ vaadi aslında çok güzel bir vaat' başlığıyla yayımlanan yazısında kendisine 'büyük bir merakla' CNN Türk'ün reytinginin sorulduğunu aktardı.

Hakan, şöyle devam etti:

"Sadece şu rakamı verilip çekiliyorum:

Şubat ayında, AB grubunda, 'prime time' denilen, akşam en çok ekran başında olunan saat dilimlerinde haber kanalları içinde birinci oldu CNN Türk.

NOT: AB grubu demek, eğitim düzeyi en yüksek kesim demek."