Haluk Levent: Öteden beri Suriyeliler konusunda yazdıklarım ortada

Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap derneği üyelerine seslenerek sınır kapısında bekleyen aç, susuz çocuklar için yardım çağrısında bulundu. Levent, daha sonra bu hareketini eleştirenlere, "Ben bunu yapmazsam insan olamam diye düşünüyorum" diye seslendi.

Haluk Levent, ilk olarak kişisel Twitter hesabında “Edirne, Keşan, Çanakkale, İzmir Dikili… Tüm Ahbap’lar sınıra… Çocuklar var. Oralarda sıkışanlar var. Çocuk bezi, çocuk maması, bolca su. Haydi canlarım” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Levent, kendisine tepki gösterilmesi üzerine, “Tweetin altı apolitik soslu Türkiye gerçeği. ‘Çocuksa çocuk ölürse ölsün bize ne?’ diyenler, gücü güçsüze yetenlerdir. Öteden beri Suriyeliler konusunda yazdıklarım ortada. O ayrı bu ayrı. Ama çocuklara su götürüyorlar diye Ahbap’lara sitem etmeyin lütfen bağışlayın bizi” açıklamasını yaptı.

'Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi gerekiyor'

Kendisine gelen olumsuz eleştirilere daha fazla dayanamayan Levent, bir video çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Beni bilen biliyor ama Suriye politikasında hep şunu söylemiştim, Suriyeli mültecilerin bir an önce ülkelerine geri gönderilmesi gerekiyor. Bununla ilgili çok tweetim var bakabilirsiniz. Ama bugün gördüğümüz bir manzara var. Bu manzara nasıl gerçekleşti? Geçtiğimiz günlerde 36 şehidimiz oldu ve bu şehidimiz, şehitlerimiz için neler yapabiliriz diye Ahbap olarak düşündük. Ailelerine ulaştık.

Amasya’daki, Mersin’deki, Zonguldak’taki ailelere ulaşmaya çalıştık. Bazılarıyla görüştük. Şu anda zaten acıları taze ama, ne olur bir şeye ihtiyaç olursa devletin yaptığı şeyler var, şehit aileleri için… Ama küçük de olsa bir yerden dokunabilir miyiz? Çocukları için kalanları için burs verebilir miyiz? gibi bizim de her zaman şehit aileleriyle görüştüğümüz şeyler var.

Fakat bu sabah gördüğüm bir manzara var ki sınırda Suriyelilerin geçişi noktasında gaz bombaları var ve çocuklar orada perişan halde.”

Ve Ahbap’lar sınırda çocuklara su , mama , bebek bezi dağıttılar gün boyu..

İzmir’den Çanakkaleye

Keşandan Pazarkule’ye kadar bu saatte bile ihtiyaçları karşılayan Ahbap’larıma teşekkür ediyorum.



Çok tepki aldık ama olsun.

Oradaki çocukları düşünmek zorundaydık. pic.twitter.com/v6MTzP9zpb — Haluk Levent (@haluklevent) February 29, 2020

'Çocukları için bir şeyler yapın'

Ben Ahbap Başkanı olarak Edirne’de Keşan’da, Ayvacık’ta İzmir’de Ahbap’lar varken, kendilerine 200-300 metre uzaklıktaki küçücük çocukların ağlayışına seyirci kalamayacağımızı belirttim. Valiliklerle ve Göç İdaresi Müdürlüğü’yle görüştük.

Muhakkak bir şeyler yapıyorlar ve onlar da bu insanların çok sıkıntı çekmemesi için uğraş veriyorlar. Ama bizler de 'Gözden kaçabilir, o kalabalıkta bir şey olabilir. Bez, mama desteği özellikle çocuklar için bir şeyler yapın' dedik. Bunun için de bir tweet attım ama o kadar çok tepki aldım ki… Ben tepki aldığım insanları da anlıyorum. Ama ne olur arkadaşlar, bu tepkiyi insani olaylara vermeyin. İç politika dış politika konusunda tavırlarınızı hükümetlere muhaliflere ya da siyasi partilere herhangi bir kuruma söyleyin ama bizler orada küçücük çocuklara su götürüyoruz.

'Politik bir söylem gibi oldu'

Bu konuda aynı fikirdeyiz ve tweeti sileceğimi beklemeyin. İsterse dünya tepki alayım ama ben bunu yapmazsam insan olamam diye düşünüyorum. Biz böyleyiz. Hatta orada kinayeli bir şey söyledim 'Lütfen bizi bunu yaptığımız için bağışlayın' dedim."

Haluk Levent, “Bir an Ahbap Başkanı olduğumu unuttum. Kişisel politik bir söylem gibi oldu. Tweeti silmek durumundayım özür dilerim” diyerek paylaşımını kaldırdı.

'Bebeklerin ırkı olmaz'

Levent, cümlenin sonuna, “Bebeklerin ırkı milliyeti olmaz. ‘O zaman bu kadar çocuk yapmasalardı’ diyenler var. Arkadaşlar çocuk doğmuş artık ve ortada. Onlara niye ceza verelim” notunu düştü.