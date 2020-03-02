Koronavirüs sonrası rotayı kırdılar: Kruvaziyer turları Karadeniz'e kayıyor

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, şimdiden 6 kruz gemisinin Karadeniz güzergahı için rezervasyon yaptırdığını açıkladı. İstanbul’da kruvaziyer limanının olmamasından dolayı kruvaziyer turizmde sorunlar yaşandığına dikkat çeken Tosun, kruz gemilerinin İstanbul’da turizm transferi yapması için limanın şart olduğunu belirtti.

‘Büyük bir talep var’

Bu sorunun çözüldüğünü dile getiren Tosun, “İstanbul Karaköy’de çok büyük ve güzel bir kruvaziyer limanı yapıldı. Karadeniz’e gelen gemiler, genel olarak Atina’dan veya Kuşadası’ndan geliyor. Bu gemilerin, İstanbul’da uğraması gereken bir limana ihtiyacı vardı, uğrak nokta olmadığı için Karadeniz’e kruz gemisi giremiyordu. Türkiye, bu sorunu açtı. Özellikle koronavirüsten sonra Çin ve Uzak Asya’da peş peşe turlar iptal edildi. İptallerden dolayı şu an Karadeniz turu için büyük bir talep var. Bu sene için 6 gemi rezervasyonu yapıldı. 2021 yılı içinse 50 geminin Karadeniz’e gireceğini düşünüyorum” dedi.

‘Sinop’un geleceği turizm olacak’

Kruvaziyer turizmde Sinop’un çok önemli bir noktada yer aldığına dikkat çeken Tosun, “Sinop doğal bir limana sahip, bu liman çok modern olmayabilir ama çok korunaklı bir limandır. Sinop Limanı, Karadeniz’in deniz trafiğinde yaklaşık 620 millik İstanbul-Batum hattının tam 318. milinde bulunuyor, yani tam orta noktasında yer alıyor. Kruz gemilerin en önemli özelliği gece yolculuk yapılır gündüz ise farklı bir limanda uyanılır.

Bu nedenle İstanbul’dan gelen bir yolcu, sabah Sinop’ta olacak ve Sinop’un hem doğal hem kültürel güzelliklerini gezecek. Yolcular daha sonra ya Trabzon Limanı’na ya da Batum Limanı’na ulaşacak. Kruz turizmi noktasında Karadeniz’de iki önemli liman var, biri Sinop Limanı biri de Trabzon Limanı’dır. Sinop Limanı, güzergahın tam orta noktasında yer aldığı için daha avantajlıdır. Ayrıca Kuzey Karadeniz’deki Soçi Limanı, Kırım gibi limanlarla da çok yakınız. Sinop’un geleceğinde kruvaziyer turizmin önemli bir yeri olacak. Karadeniz turizminin geleceği Sinop, Sinop’un da geleceği turizm” ifadelerini kullandı.