Doğubayazıt'ta Gürbulak Gümrük Müdürlüğü’ne ait araca roketli saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında Gümrük Müdürlüğü'ne ait resmi araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında yaralıların olduğu, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

'Teröristler takip edilip kıstırıldı'

Saldırıya ilişkin olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu sabah 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bu sabah 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var.



Teröristler takip edilip kıstırıldı.

Şu an çatışma devam ediyor — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 2, 2020

​Pekcan: 1 gümrük personeli hayatını kaybetti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, saldırı sonucu bir gümrük personelinin hayatını kaybettiğini duyurdu.