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12:52 02 Mart 2020
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    Vanlı hekim koronavirüs ilacını bulduğunu iddia etti: Yüzde 100 iyi gelecek, devlet gelsin vereyim

    © İHA /
    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (319)
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    Van'da yaklaşık 30 yıldır hekimlik yapan Mehmet Kasım Alageyik, binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs ilacını bulduğunu iddia etti. Alageyik, "İlaç yüzde 100 iyi gelecek. Devlet gelsin, vereyim. Test etsinler. Bu ilaçlar 15 ile 20 gün içerisinde hastayı tedavi eder" dedi.

    Van'da hekimlik yapan Mehmet Kasım Alageyik, bitkisel ürünlerle elde ettiği ilacın daha önce kanser, tümör, mide kanseri, astım ve bronşit başta olmak üzere birçok hastalığa çözüm olduğunu öne sürdü.

    İhlas Haber Ajansı'na konuşan Alageyik, "Televizyondan öğrendim. Akciğer filmlerini çekiyorlar. Ben de filmlerden biraz anlıyorum. Akciğerdeki o virüs; orayı çürütüp, akciğeri devre dışı bırakıyor. Ben de astım, bronşit, akciğer kanserlerini tedavi ettiğim için biliyorum. Bu hastalıklar tedavi oluyorsa, bu da tedavi olur. Yüzde 95, hatta yüzde 100 ilacın koronavirüse iyi geleceğini diyebilirim" ifadesini kullandı.

    'Herkes sağlığına kavuşsun istiyorum'

    Alageyik, ürettiği ilacın devlet tarafından değerlendirilmesini istediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

    Hakkari'nin Demirtaş köyündeki 2 bin 800 rakımlı karla kaplı dağa çıkan Aydın, köylülerle birlikte okuduğu şarkının klibinde kuru otlarla üzerini kamufle edip, yer yer 1,5 metreyi bulan karda yürüdü.
    © DHA /
    Aydın Aydın’dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
    "Ben bunu değerlendirmelerini istiyorum. Bana el atsınlar, yardımcı olsunlar, ben de bu vatana, bu millete hizmette bulunayım. Bu ilaçların hiçbiri boşuna değildir. İlaçlarımın çoğunu tahlil etmişim ve ona göre tedavi yapıyorum. Kafadan atmıyorum. Devlet yardımcı olsun patentini çıkarayım. Herkes sağlığına kavuşsun istiyorum” dedi.

    Koronavirüs ilacının üç ayrı ilaçtan oluştuğunu belirten Alageyik, "İki tanesi tek ve ayrı otlardan oluşurken üçüncüsünü ise 5 otun karışımından elde ettim. Biri akciğerdeki virüsü öldürürken, biri akciğerdeki mikrobu dışarı atıyor, biri de tahrip olan akciğeri yeniliyor. İlaç yüzde 100 iyi gelecek. Devlet gelsin, vereyim. Test etsinler. Bu ilaçlar 15 ile 20 gün içerisinde hastayı tedavi eder" dedi.

    'Sadece kanserli 500 hastam var'

    İlaçların koronavirüs dışında birçok hastalığa faydalı olduğunu da sözlerine ekleyen Alageyik, şunları söyledi:

    © Fotoğraf : Twitter
    Prof. Dr. Kartal'dan koronavirüse karşı 4S formülü
    "Sedef hastalığı ve bazı şeker hastalıkları hariç hemen hemen tüm hastalıklara iyi geliyor. Beyin felci, sarılık, sara, kalp ve böbrek yetmezlikleri, prostat, kangren, tümör, mide kanseri, cilt kanseri ve egzamaları, damar tıkanıklığı ile bel fıtığını tedavi ediyorum. Sadece kanserli 500 hastam var. Bunun yanında Ankara’daki bir doktorun 16-17 gün ancak yaşayabilir dediği bir hasta geldi. Beyin tümörü 7 santimetreydi ve şuuru gitmişti. Ben 15 günde tedavi ettim, şuuru yerine geldi. 4 ay içerisinde de beyin tümörü, akciğer ve mide kanserinin de olduğu hastayı tedavi ettim. Şimdi sağlığı yerinde ve yaklaşık 80 yaşındadır."

    Hekimliği dedesinden öğrendiğini dile getiren Alageyik, "Dedem, annem ve halam hekimlik yapardı. Ben de onlardan öğrendim. Ürünlerin bir kısmını dağlardan topluyorum. Bir kısmını İran’dan bir kısmını da Mersin’den getiriyorum. Her bölgenin otu ve dolayısıyla ilacı farklıdır. Burada olan Mersin’de olmaz, Mersin’de olan burada olmaz. Onun için dışarıdan getiriyorum. Bazı ilaçlar tek ottan oluşurken bazı ilaçlar ise 5-6 ottan oluşuyor. Kaynatarak suyunu süzüyorum. Daha sonra buzdolabında muhafaza edip hastalara tarif ederek veriyorum" diye konuştu.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (319)
    Etiketler:
    Mersin, Ankara, bitkisel karışım, Kanser, İran, Türkiye, hekim, ilaç, Patent, Mehmet Kasım Alageyik, Koronavirüs, Van
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