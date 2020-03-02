Erdoğan sığınmacılara dair konuştu: Kapılar açılınca telefonlar geldi, 'Bitti o iş, nasibinizi alacaksınız' dedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'ya gitmek için sınır kapılarına giden sığınmacılarla ilgili olarak "Artık kapılar açılmıştır, dün itibarıyla rakam ciddi manada yükseldi. Şimdi yine telefonlar. Telefon üstüne telefon geliyor. 'Bitti o iş, bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedim" ifadesini kullandı.