AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Hiçbir mülteciyi zorla göndermiyoruz, sadece gitmek isteyenlere engel olmuyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sığınmacılara kapıların açılmasıyla ilgili, "Hiçbir mülteciyi zorla göndermiyoruz. Sadece gitmek isteyenlere engel olmuyoruz. Yoksa zorla birilerini göndermek gibi bir durum söz konusu değil" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye'nin Dış Politikası ve Orta Doğu' konulu konferansta konuştu.

Suriye'ye kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını söyleyen Yılmaz, orada yaşayan ve Türkiye'de yaşayan topluluklar arasında çok ciddi etkileşimlerin bulunduğunu aktardı.

'Parçalanmış bir Suriye, Türkiye'nin geleceği açısından risk'

Suriye'nin çok olumsuz bir noktaya geldiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Milyonlarca insan Türkiye başta olmak üzere farklı yerlere göç etmek durumunda kalmıştır. Rejim kendi insanına büyük zulümler yaptı. Yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Suriye'de her etnik gruptan ve mezhepten, değişik dinlerden insanlar yaşıyordu. Gerçekten çoğulcu bir yapıya sahipti. Tek tipleştirilmeye çalışılan bir Suriye hem ülkenin geleceği hem de Orta Doğu'nun geleceği açısından büyük bir risk unsurudur. Suriye'nin geleceği Orta Doğu'nun geleceği, Orta Doğu'nun geleceği de Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkenin geleceğini belirleyecektir. Yine parçalanmış bir Suriye, Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin geleceği açısından risk oluşturmaktadır. Dolayısıyla 'ne olursa olsun biz karışmayalım' anlayışı çok doğru bir yaklaşım değil."

'Avrupa'nın taşın altına elini koyması lazım'

Yılmaz, "Ülkemizde 3.7 milyon Suriyeli kardeşimiz sığınmacı olarak bulunuyor. Bunun daha fazla artmasına Türkiye'nin kapasitesi müsait değil. Dolayısıyla yeni bir göç dalgasını kabul etmemiz mümkün değil. Hiçbir mülteciyi zorla göndermiyoruz. Sadece gitmek isteyenlere engel olmuyoruz. Yoksa zorla birilerini göndermek gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla gitmek isteyenler kendi iradesiyle gidiyor. Bize insanlık ve demokrasi dersi verenlerin davranışlarını görüyoruz, tüm insanlık görüyor. Burada Avrupa'nın taşın altına elini koyması lazım. Kimse kusura bakmasın bu kadar ağır bir yükü Türkiye tek başına göğüsleyemez. 4 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye herkesin saygı duyması lazım. Bugün Avrupa, yaşanan sorunları bu kadar az hissediyorsa burada Türkiye'nin çok büyük bir rolü ve katkısı vardır" diye konuştu.