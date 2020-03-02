Erdoğan: Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum, Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş zalim bir rejim tarafından kuşatılmasına, milyonlarca sığınmacının yükünün kalıcı bir şekilde üzerimize yıkılmamasına bundan böyle kararlıyız.
- Kan dökülmemesi, can yanmaması, acı yaşanmaması hassasiyetimizi zafiyet, çekingenlik olarak görenlere gücümüzü göstermeye yeni başlıyoruz.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/JHF1WkmVPn— AA Canlı (@AACanli) March 2, 2020
- Şu ana kadar Rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır. Bu gafillere Türkiye'nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz.
- Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum, Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok.
- Rejim unsurları Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak.
- İşlerin bu noktaya gelmiş olmasından üzünlüyüz. Bunun müsebbibi, arkalarına aldıkları güçlerin gölgesini kendi cüsseleri sanarak bize meydan okuyanlardır.
- Her biri canımızdan birer parça olan askerlerimizin hayatına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur.
- Biz Suriye'de hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol açtığı insani krizi çözme hem de topraklarımızın güvenliğini sağlama mücadelesi yürütüyoruz.
- Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti.
- Türkiye, mücadelesini herhangi bir ülkeye, kuruma güvenerek değil kendi yüreğine, bileğine, insanına, imkanlarına dayanarak yürütmektedir.
Ayrıntılar geliyor.
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