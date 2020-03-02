Erdoğan: Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum, Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum, Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş zalim bir rejim tarafından kuşatılmasına, milyonlarca sığınmacının yükünün kalıcı bir şekilde üzerimize yıkılmamasına bundan böyle kararlıyız.

Kan dökülmemesi, can yanmaması, acı yaşanmaması hassasiyetimizi zafiyet, çekingenlik olarak görenlere gücümüzü göstermeye yeni başlıyoruz. #Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/JHF1WkmVPn — AA Canlı (@AACanli) March 2, 2020 Şu ana kadar Rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır. Bu gafillere Türkiye'nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz.

Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum, Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok.

Rejim unsurları Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak.

İşlerin bu noktaya gelmiş olmasından üzünlüyüz. Bunun müsebbibi, arkalarına aldıkları güçlerin gölgesini kendi cüsseleri sanarak bize meydan okuyanlardır.

Her biri canımızdan birer parça olan askerlerimizin hayatına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur.

Biz Suriye'de hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol açtığı insani krizi çözme hem de topraklarımızın güvenliğini sağlama mücadelesi yürütüyoruz.

Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti.

Türkiye, mücadelesini herhangi bir ülkeye, kuruma güvenerek değil kendi yüreğine, bileğine, insanına, imkanlarına dayanarak yürütmektedir. Ayrıntılar geliyor.