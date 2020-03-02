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    İBB: İstanbul Havalimanı'nda engelleniyoruz

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    İstanbul Havalimanı’nda İETT ve HAVAİST ile ulaşım sağlayan İBB, havalimanı yönetiminin İstanbulkart dolum noktalarının sayısını azalttığı ve alanın en uç noktalarına taşıdığı açıklamasını yaptı. İBB, otobüs duraklarının da alanın uzak bir noktasına taşınacağını belirterek hizmetlerin kasten engellendiğini belirtti.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Havalimanı yönetiminin çalışmalarını aksattığını belirterek, “Kaliteli erişim imkanını en uygun fiyata sunan İBB’ye erişim engelinde bulunuluyor” dedi.

    İBB yönetimi, İstanbul'a gelen turistleri de İstanbulkart yerine nakit para veya kredi kartı ile ödeme yapmaya zorlayan uygulamalar olduğunu kaydetti. 

    Uygulamalar ile ilgili açıklama yapan İBB, şu ifadelere yer verdi:

    - Havalimanındaki İstanbulkart dolum noktaları 24 adetten 10 adete indi ve yerleri çıkış kapılarının sağında ve solunda görünemeyecek şekilde en uç noktalar olarak belirlendi.

    - Değişikliğe sebep olarak mevcut dolum makinelerinin yerine vatandaşın yemek ve içecek ihtiyacını sağlayacak otomatların gelecek olması gösterildi. İBB iştiraki BELBİM AŞ, bu değişiklik talebinden Şubat ayının 2. haftasında haberdar edildi ve yoğun bir baskıyla 15 Şubat tarihinde 24 adet makine 10 adete düşülerek yer değişikliği işlemine zorlandı.

    - HAVAİST'lerde İstanbulkart kullanımına yönelik hiçbir yönlendirme olmadığı gibi İstanbulkart dolum noktalarının konumlandırıldığı yer itibariyle vatandaşların bu makinelerden dolum yapıp geri gelip HAVAİST otobüsünü kullanmaları da zor hale getirildi.

    - İstanbul Havalimaın'nda İstanbulkart'ı sanki sadece IETT otobüslerinde kullanılacak bir biletmiş gibi konumlandıran bu uygulama, HAVAİST de dahil diğer ulaşım araçlarındaki kullanımı azalmasına sebep oluyor. Bu da bir kamu kurumu olan İBB'yi devre dışı bırakarak nakit ve kredi kartı ile ödeme metodlarını ön plana çıkarmaya yönelik bir strateji göze çarpıyor.

    - Ayrıca İETT duraklarının da şu andaki merkezi konumlarından peronların en uç iki noktasına (İstanbulkart dolum makinalarının yeni yerlerine yakın) kaldırılmasının planlandığı belirtiliyor.

    - Nitekim son 15 gün içerisinde İstanbulkart dolum makinelerinden yapılan günlük yüklemelerin yüzde 50 civarında düşüş gösterdiği tespit edilmiştir.

    - İstanbul Havalimann'nı kullanan vatandaşlar ve ziyaretçiler; İstanbulkart dolum noktalarına ne kadar güç ulaştıklarına dair İBB Beyaz Masa, İETT ve OTOBÜS AŞ'ye çok sayıda şikayette bulunmuştur.

    Etiketler:
    İstanbul Havalimanı, Havaist, İstanbulkart, BELBİM, İETT, İBB
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