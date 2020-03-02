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17:26 02 Mart 2020
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    Taksim Camisi'nin kubbesi

    Taksim için tasarım yarışması başladı: Ödül 50 bin euro

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İBB'nin düzenlediği Taksim Meydanı tasarım yarışmasının takvimi belli oldu. 2 aşamalı yarışmanın ilk ayağı için son teslim tarihi 10 Mayıs olarak belirlendi. Uluslararası yarışmayı kazanan proje 18 Temmuz'da duyurulacak. Yarışmanın ödülü, 50 bin avro olarak açıklandı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen aylarda Taksim’in yeni yüzünün tasarım yarışması ile belirleneceğini açıklamasının ardından İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, bugün (2 Mart) “Taksim Kentsel Tasarım Yarışması”nın takvimini ilan etti.

    İki kademeli ve uluslararası

    Duyuruda, yarışmanın Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda açıldığı, iki kademeli ve uluslararası bir kentsel tasarım yarışması olduğu kaydedildi.

    Meslekten men cezası bulunmama şartı

    Duyuruya göre yarışmanın ilk kademesine şehir plancısı, mimar veya peyzaj mimarı olarak bireysel ya da ekip halinde katılım mümkün. Yarışmanın ikinci kademesine yalnız birinci kademede seçilmiş olan projelerin sahipleri katılabilecek.

    Türkiye’den katılımı için TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın meslekten men cezalı durumunda bulunmayan en az birer üyesini ekipte bulundurma şartı getirildi.

    Türkiye dışından katılacakların da kendi ülkelerinde resmi kabul gören şehir plancısı, mimar ve peyzaj mimarı disiplinlerinden en az birer üyeyi ekipte bulundurma zorunluluğu bulunuyor.

    Ödül töreni 18 Temmuz'da

    2 Mart 2020 itibari ile ilan edilen yarışmanın ilk kademesi için proje son teslim tarihi 10 Mayıs 2020. İkinci kademeye katılmaya hak kazananlar 19 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak. İkinci kademede yarışacak projeler için son teslim tarihi de 29 Haziran 2020 olarak belirlendi.

    3 Temmuz itibari ile projeler, jüri tarafından değerlendirilmeye başlanacak ve kazanan projeler 18 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenecek ödül töreni ile açıklanacak.

    Birinci kademeyi geçenlere 5 bin euro

    Birinci kademeyi geçen 20 projenin her birine 5 bin euro verilecek. İkinci kademeye kalan projeler arasında yapılacak seçimde kazanan 3 tasarım, 50’şer bin euro ödül alacak. Mansiyon ödülü de 10 bin euro olarak açıklandı. Mansiyon ödülü de 5 projeye verilecek.

    Jüride kimler var?

    Mimar Kerem Piker’in başkanlığını yapacağı jüri şu isimlerden oluşuyor: “Mimar Ayşe Zeynep Ahunbay, mimar İpek Akpınar Aksugür, şehir plancısı Can Kubin, peyzaj mimarı Arzu Kutkam, mimar Manuel de Rivero, peyzaj mimarı Rainer Schmidt.”

    Yarışmanın danışman jüri üyeleri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, mimarlar Hayri Haydar Karabey, Korhan Gümüş ve İPA Yarışmalar Koordinatörü Ömer Yılmaz.

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, Ödül, Yarışma, İBB, Taksim Meydanı, Taksim
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