THY ile 25 Şubat'ta Tahran'dan Ankara'ya acil iniş yapan koronavirüs şüphelileri taburcu ediliyor

Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgiye göre koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan ve İran'da koronavirüsün yaygın olduğu Kum ve Meşhed öyküsü bulunmayan vatandaşlardan bazıları, test sonuçlarının ikinci kez negatif çıkması üzerine Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Tıbbi Gözlem Kliniği'nde geçirdikleri bir haftanın ardından araçla evlerine gönderildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan uçakla getirilen ve gözlem altında alınan vatandaşlardan bazılarının, 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlamaları şartıyla taburcu edileceğini bildirdi.

Tahran-İstanbul seferini yapan THY uçağı, yeni tip koronavirüs şüphesi taşıyan yolcular nedeniyle Esenboğa Havalimanı'na inmiş, mürettebatla birlikte 142 kişi tedbir amacıyla Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Tıbbi Gözlem Kliniği'nde gözlem altına alınmıştı.