İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'un cenazede ön tarafa geçmesi sosyal medyada gündem oldu

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un Afyonkarahisar’daki şehit cenazesinde ön safa geçmesi Twitter'da gündem oldu. Cesur'un kendi hesabından yaptığı paylaşımın altına da çok sayıda yorum yapıldı. Yorumların sayısı 3 bini geçti.

Dinar’da Şehit Yüzbaşımız Süleyman Şahin’i babasıyla Hakk’a uğurlarken; bizimle aynı yere bakmıyorsan da azıcık Allah’tan kork be arkadaş.. pic.twitter.com/ojkflXW6ON — Aylin Cesur (@cesuraylin) March 1, 2020

Aylin Cesur paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dinar’da Şehit Yüzbaşımız Süleyman Şahin’i babasıyla Hakk’a uğurlarken; bizimle aynı yere bakmıyorsan da azıcık Allah’tan kork be arkadaş..”