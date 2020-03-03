Botu kıyıya bağladılar, Meriç Nehri'ni geçince Yunanistan’ın içlerine doğru koştular

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından yüzlerce sığınmacı, sınırlarda yoğunluk oluşturdu.

Sığınmacıların Yunanistan’a geçmek için Meriç Nehri’nden geçişleri devam ediyor. Gün içerisinde onlarca sığınmacı, Meriç Nehri üzerine kurdukları düzeneklere bağladıkları botlarla Yunanistan’a geçti. Yaşanan bu anlar İhlas Haber Ajansı (İHA) kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Lastik botlara binen sığınmacılar, Yunanistan’a geçtiklerinde Yunanistan’ın içlerine doğru koşarken Türkiye tarafında bekleyen diğer sığınmacılar ise botu, bağlı olan iple tekrar kendilerine doğru çekiyor. Bu yöntemle onlarca sığınmacı Yunanistan’a geçerek gözlerden kayboldu.