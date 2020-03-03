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08:39 03 Mart 2020
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    Karaköy’de bot pazarlığı: 'Fiyatlar yükseldi, bazı botlar 5 bin dolardan alıcı buluyor'

    © AFP 2019 / ARIS MESSINIS
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    İstanbul’un göbeğinde Karaköy’de göçmen kaçakçıları kıyasıya bot pazarlığı yapıyor. Bir hafta öncesine kadar 2 bin dolara satılan 30 kişilik botlar 3 bin 500 dolardan alıcı buluyor, bazı botların fiyatı 5 bin dolara kadar çıkıyor.

    Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından yıllardır Türkiye’de bulunan çok sayıda sığınmacı Avrupa’ya geçmek için Yunanistan ve Bulgaristan kapılarına akın etti.

    İşte bu noktada sığınmacı kaçakçıları da devreye girdi. Nehirden ve denizden sığınmacıları botlarla Avrupa’ya geçiren kaçakçılar gelen talebi karşılamak için adeta yarış içerisinde.

    Karaköy’de bot ve deniz motoru satan esnaf, elindeki ürünlerin iki günde bittiğini söyledi. Bu noktada Hürriyet ekibi, sığınmacı kaçakçılığı yapan bir Iraklı ile de satıcı gibi temasa geçti. Ellerinde bot ve motor olduğuna ikna olan Iraklı, Hürriyet ekibiyle kıyasıya bir pazarlığa girişti.

    İndirim istedi

    Kaçakçı ilk etapta 4 tane bota ihtiyacı olduğunu söyledi. Eğer sığınmacılardan daha fazla talep gelirse Hürriyet ekibinden tüm ürünleri nakit olarak satın alabileceğini de ısrarla dile getirdi. Piyasada şu anda 30 kişilik 8 metrelik şişme botların satış fiyatı 3 bin dolardan başlıyor. Hürriyet ekibi de kaçakçıya ellerindeki botları 3 bin 500 dolardan verebileceklerini söyledi. “4 tane birden alıyorum. Markasına göre sen de biraz indirim yaparsın” diye cevap verdi.

    Karşıya her geçişte 10 bin dolar kazanıyor

    3 bin 500 dolara 8 metre uzunluğunda 30 kişilik bir bot olan kaçakçılar her bir göçmenden Yunanistan’a geçme karşılığında 500 dolar alıyor. Kaçakçılar geçiş başına sığınmacılardan toplam 18 bin dolar topluyor. Bunun yaklaşık 2 bin dolarını da aracılara ulaşım masraflarına veriyorlar. Her geçişten kaçakçılar en az 10 bin dolar para kazanıyor.

    'Elimizde ürün kalmadı'

    Bölgedeki başka bir esnaf da kendilerine gelenlerin genelde Afganistan ve Irak uyruklu olduğunu belirterek, “Bundan birkaç gün öncesine kadar satışlarımız normaldi. Sınır kapılarının açılmasının ardından sabahın erken saatlerinde gelmeye başlıyorlar. Biz de bu ürünleri genelde ithal ediyoruz. Elimizde bu yüzden çok fazla ürün yok. Biz de yeniden ithalat yapmak için temaslarımızı sıklaştırdık” dedi.

    Adım adım kaçakçılık

    Kaçakçı insanların nasıl Avrupa’ya geçirildiğini tüm ayrıntıları ile anlattı. Kaçakçının ağzından, yapılan organizasyonun tüm detayları şöyle:

    “Avrupa’ya geçmek isteyen kişi önce beni buluyor. Ben Aksaray’da esnafım. Gelen kişiyle ilk olarak teması ben kuruyorum. Aksaray’dan Edirne, Ayvalık veya İzmir tarafına göçmenleri ulaştırıyoruz. Bunları otobüsle veya küçük servis araçları ile yapıyoruz. Götürdüğümüz noktadaki ekibimiz onları karşılıyor. Bizim daha önceden farklı bir araç ile gönderdiğimiz botlara oradaki ekip tarafından yerleştiriliyorlar.

    Daha önceden belirlenen noktalardan Avrupa’ya doğru yola çıkıyorlar. Bizim işimiz burada bitiyor. Göçmenlerden, Avrupa’ya ulaştıklarında botları patlatmalarını istiyoruz. Bizim ekibimizden kimse botun içinde yer almıyor. Tüm bu işlemler için kişi başı ortalama 500-600 dolar alıyoruz. Bir botta 30 kişi oluyor.”

    'Herkes kaçakçı oldu'

    Sığınmacı kaçakçısı bu hafta havaların iyi gideceğini, kendilerine gelen talebin çok hızlı artacağını söyledi. “Bir an önce bot bulmam gerekiyor” diyen kaçakçı, “Gelen kişileri diğerlerine kaptırmak istemiyorum. Önceden bu işler bu kadar kolay değildi. Şimdi herkes kaçakçılık yapmaya başladı. Geçen haftaya kadar 1 kişi için 1000 dolar alıyorduk. Şimdi çok kişi yaptığı için 500-600 dolara kadar düştü. Kara sınırından geçemeyeceklerini anlayanlar rotayı denize çevirdi diye konuştu.

    'Talebe yetişemiyoruz'

    Karaköy’deki esnaf ellerindeki tüm bot ve motorların satıldığını söyledi. Sınır kapıları açılmadan önce botların 2 bin dolardan satıldığını belirten bir esnaf, “Talep o kadar çok arttı ki elde ürün kalmadı. Fiyatlar yükseldi. Bazı botlar 5 bin dolardan alıcı buluyor. Talebe yetişemiyoruz” dedi.

    Etiketler:
    bot, Yunanistan, Türkiye, Sığınmacı, Karaköy
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