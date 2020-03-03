Soylu: Türkiye'den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 130 bin 469 oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 09:15 itibarıyla Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 130 bin 469 olduğunu aktardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'ya gitmek için sınır kapılarında, sahillerde toplanan sığınmacılarla ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu.

Soylu, "Saat 09:15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130 bin 469" dedi.

Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130.469 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 3, 2020

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