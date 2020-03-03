Kırklareli'nde ormanlık alana atılan varillerde kimyasal madde incelemesi

Kapaklı köyünün Taşlık mevkisinde bir kısmı yakılmış variller olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler varillerin bazılarında kalıntı halinde kimyasal olduğu değerlendirilen sıvı madde bulunduğunu belirledi.

Köy Muhtarı İbrahim Demirgök, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün önce ormanlık alanda variller gördüklerini ve durumu jandarma ekiplerine bildirdiklerini söyledi.

Kırklareli'nde Kapaklı köyünün Taşlık mevkisinde ormanlık alana atılan variller © AA / Özgün Tiran

Kırklareli'nde Kapaklı köyünün Taşlık mevkisinde ormanlık alana atılan variller © AA / Özgün Tiran 1 / 2 © AA / Özgün Tiran Kırklareli'nde Kapaklı köyünün Taşlık mevkisinde ormanlık alana atılan variller

Varillerin bazılarında kimyasal madde olduğunu düşündüklerini ifade eden Demirgök, "Ne olduğu belli değil. Biz köy olarak tedirgin oluyoruz" dedi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.