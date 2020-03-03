İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı.
Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Fransa uyruklu 1⃣ Yabancı Terörist Savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 3, 2020
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Bu kapsamda Türkiye'de bulunan Fransa uyruklu bir kişinin bugün ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.
Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, 2011'den bu yana 102 farklı uyruktan 7 bin 898 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini açıklamıştı.
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