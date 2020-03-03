Rus kadınlarla ilgili sarf ettiği sözleri tepki çeken Adil Gür hakkında suç duyurusu

Avukat Orhan Nezih Olmaç, bir televizyon kanalında 1 Mart 2020'de katıldığı yayında, Rus kadınlarını hedef aldığı iddia edilen sözleri nedeniyle A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Olmaç, Adil Gür hakkındaki şikayet dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

'Kamu barışı açısından zararlı görüyoruz'

Avukat Olmaç, "Son derece hassas olan şu günlerde, zaten Rusya ve Suriye ile ilişkilerin sıkıntılı olduğu halkı bir şekilde galeyana getirecek, içerdeki azınlık halkı veyahut farklı dine, ırka mensup vatandaşları tahrik veya aşağılayacak birtakım açıklamaların yapılmasını kamu güvenliği ve kamu barışı açısından son derece zararlı görüyoruz" dedi.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir'

Dilekçede, "Şüpheli ekran başındaki Rus asıllı kadınlarımızdan ve vatandaşlarımızdan özür dileyerek yani bilerek ve isteyerek açık bir şekilde Rus asıllı kadınları alenen ırk ve bölge farkı gözeterek aşağılamaktan çekinmemiş ayrıca son derece hassasiyet yaşadığımız şu günlerde Rus asıllı vatandaşlarımızı veyahut yabancıları açık hedef haline getirerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Bu suçu basın yoluyla ulusal kanalda tüm halka hitap ederken işlemiştir" denildi.

Ne demişti?

Gür, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayınında, halkın İdlib saldırısına bakışı tartışılırken, yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaşmıştı. Yurttaşların 'kendi göbeğimizi kendimiz keselim' mesajını verdiğini söyleyen Gür, "Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya aldatıyor" demişti.

Gür sözlerine şöyle devam etmişti:

"Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Türk’ün dostu Kürt, Kürt’ün dostu Türk’tür. İkisi de ayağını denk alsın. Ayıdan post Rus’tan dost olmaz. Stüdyodaki ve ekran başındaki tüm kadınlardan özür dileyerek söylüyorum, Ruslardan başka türlü dost olur sadece. Yoksa siyasi anlamda dost olmalarını görmek mümkün değil. O yüzden Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeli."

Adil Gür'ün canlı yayında Ruslarla ilgili sarf ettiği sözler tepki çekti https://t.co/sytmIGEbT4 pic.twitter.com/Xj8NaJaba8 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 1, 2020

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