Umre seferlerini durduran Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye günde 15 - 25 arası uçuş yapılıyor

Umre seyahati için Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönen yolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrollerinden geçirildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nda alınan karar kapsamında boş uçaklarla Suudi Arabistan'ın farklı şehirlerine giden doktor ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan ekipler, dönüş öncesi havalimanında yolcularla ilgileniyor.

Yapılan sağlık taramasında uçağa binmeden önce yolcuların ateşleri ölçülüyor. Uçakta da gerektiğinde aynı işlemler tekrarlandığı, yolcuların Türkiye'de takibi için iletişim bilgileri alınarak kayıt oluşturulduğu belirtiliyor.

Uçağın Türkiye'ye inmesinin ardından yolcuların sağlık kontrolleri terminalde sürüyor. Alınan önlemler kapsamında koruyucu giysi, maske ve gözlük taktığı gözlenen sağlık ekipleri, maskesi olmayan veya takmayan yolcular uyarıyor, yolcuların tek tek ateşi ölçülüyor.

Daha önce alınan önlemler kapsamında pasaport kontrol noktalarına konulan termal kameralar aracılığıyla gelen yolcular taramadan geçiriliyor.

Günde15-25 uçuş

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın umre seferlerini durdurduğunu, bu nedenle Türkiye dönüşlerin birkaç gündür yoğunlaştığını, 29 Şubat'tan bu yana günde 15 ile 25 arası uçuş gerçekleştiğini söyledi.