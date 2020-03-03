Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da gün içinde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya gelmişti.