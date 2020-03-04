Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapılarını göçmen geçişlerine açmasının ardından sınıra yığılan on binlerce göçmenin yanı sıra Türk vatandaşları da bulunuyor.

Edirne’de sınır hattından bildiren K24 muhabiri, Yunanistan’a geçmeye çalışan bir Türk vatandaşıyla konuştu.

Konyalı olduğunu söyleyen kişi, “Türkiyeliyim, yabancı değilim. Gidecektim, babam ve kardeşim yurt dışında. Oraya gideyim dedim. Çalışmıyorum, sigortam da yok. Buraya geldim, burada Yunan polisleri bizleri yakaladı. ‘Tellerden geri çıkın’ dediler, çıkamadık” dedi.

Arkadaşlarının çıktığını, ancak kendisinin çıkamadığını söyleyen kişi, Yunan güvenlik güçlerinin coplar ve sopalarla kendilerine saldırdığını belirterek, “Küt pat pat sıktılar. Sopayla kafama vurdular, kafamda şu an 10 tane dikiş var” dedi.

Mültecilerle birlikte sınırı geçmeye çalışan Konyalı konuştu: 'Yunan polisleri silahlarla küt pat pat sıktılar, copla vurdular' https://t.co/Na3ifMASku pic.twitter.com/VOjXYmrRt2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 3, 2020

Muhabirin “Nereye gideceksin?” sorusuna ise, “Bekleyip, göreceğiz” yanıtını verdi.

Suriye’nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısının ardından Türkiye, Avrupa’ya açılan kapılarını göçmenlerin geçişi için açmıştı.