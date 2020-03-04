Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı.
Odatv Haber Müdürü, dostum, yoldaşım, gazeteci Barış Terkoğlu, tıpkı FETÖ’nün 9 yıl önce yaptığı gibi şu an sabaha karşı evinden gözaltına alındı.— Barış Pehlivan (@barispehlivan) March 4, 2020
Gözaltı kararının, 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber nedeniyle olduğu iddia edildi.
Biz bu filmi daha önce görmüştük! @baristerkoglu az önce evine gelen polislerce göz altına alındı! Sebep dün yayınlanan şu haber https://t.co/EY8kSTRSSu— Serkan Günel (@serkangunel) March 4, 2020
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