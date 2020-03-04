Metrobüste taciz iddiasına dayak

İstanbul'da metrobüste bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi yolcular tarafından tekme tokat dövüldü. Taciz edildiğini iddia eden kadının şikayetçi olmadığını ifade etmesi üzerine şüpheli, vatandaşların olay yerinden ayrılmasıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da metrobüste ayakta yolculuk yapan bir kadın, arkasında duran kişinin kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla bağırmaya başladı.

Kadın, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kişiye tepki gösterirken, bazı yolcular ilk olarak olayı anlamaya çalıştı. Yaşanan tartışmada, diğer yolcular tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi kadından uzaklaştırdı.

Metrobüsün Sefaköy durağında durmasıyla birlikte şüpheli hızlıca metrobüsten indi. Şüphelinin kaçtığını gören yolcular peşinden inerek, tekme ve tokatlarla ona saldırdı.

Feci şekilde dayak yiyen şüpheli, polis olduğunu belirten bir kişi ile güvenlikçiler tarafından vatandaşların elinden alındı, bir süre güvenlik kulübesinde tutuldu.

Taciz edildiğini iddia eden kadının şikayetçi olmadığını ifade etmesi üzerine şüpheli, vatandaşların olay yerinden ayrılmasıyla serbest bırakıldı.

Metrobüste ayakta yolculuk yapan bir kadın, arkasındaki kişinin kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla bağırmaya başladı. Kadın, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kişiye tepki gösterirken metrobüsün Sefaköy durağında inip kaçmaya çalışan şüpheli, yolcular tarafından dövüldü. — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) March 4, 2020

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Olay anları kamerada

Olay anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının taciz edildiğini belirterek şüpheliye tepki göstermesi, diğer yolcuların olayı anlamaya çalışması, şüpheliyi kadından uzaklaştırmaları, metrobüsün durakta durmasıyla inen şüpheliye peşinden gelenlerin tekme tokat saldırması, polis olduğunu belirten kişi ile güvenlikçilerin şüpheliyi linç girişiminden kurtarma anları görülüyor.