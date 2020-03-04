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    Cumhuriyet Başsavcılığı'dan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin 'ihmal' soruşturması

    © AA / Hayati Akçay
    Türkiye
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    Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetinde, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı katil Özgür Arduç’un açık cezaevine ayrılması, firarı ve yakalanma sürecindeki ihmal iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

    Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in öldürülmesi olayında katil Özgür Arduç’un açık cezaevine alınması, firar etmesi ve yakalanması süreçlerinde ihmalleri olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında soruşturma başlattı.

    Ceren Özdemir’in ailesi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine başlayan soruşturmada,  cezaevi, adliye ve kolluk görevlileri hakkında görevi ihmal soruşturması yürütülüyor.

    Cezaevi, adliye, kolluk görevlileri soruşturuluyor

    Başsavcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturma Ceren Özdemir’in ailesinin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz’ın yaptığı kapsamlı suç duyurusundaki iddialar üzerinden yürütülüyor.

    Soruşturmada araştırılacak iddialar şöyle:

    • Katil Özgür Arduç bir çocuğu öldürmeye teşebbüs suçunun da aralarında olduğu kabarık bir adli sicille cezaevinde hükümlü olduğu süreçte, 8 disiplin suçu işledi. 6 kez hücre, 2 kez bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası aldı. Katil Arduç’un disiplin cezalarından biri de 2013 yılında hastaneden firara teşebbüs etmesiyle nedeniyle verildi. Katil Arduç son firarından önce de Rize Kalkandere Açık Cezaevi’nden kaçtı.
    • Katil Arduç 'un firar etmesine rağmen ikinci kez açık cezaevine geçirilmesini talebini Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığı değerlendirdi. 8 disiplin dosyası ve firarına rağmen, 28 Ekim 2019 tarihli kararla ‘iyi halli hükümlü’ olduğuna karar verildi.
    • Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü aynı gün ‘sanığın herhangi bir kötü halinin görülmediği ve dosyasında disiplin cezasının bulunmadığı, iyi halli hükümlü olduğu’ gibi gerekçelerle kalan cezasını açık cezaevinde infazı görüşü verdi. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı bu görüşle açık cezaevine geçirilmesine karar verdi.
    • Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği bir kez firara teşebbüs ve bir kez de firar eylemi olan bir hükümlünün yeniden açık cezaevine alınmasını olanak vermiyor. Yönetmeliğe göre hükümlünün bir daha firar etmeyeceğinin değerlendirilmesi gerekiyor. Katil Arduç ile ilgili inceleme ve değerlendirilme yapılmadan, rutin ve şablon işlemler yapıldı.
    • Katil Arduç, cinayet davasının duruşmasında açığa geçmeden önce psikologla görüştüğünü, açığa geçince kaçacağını söyledi.
    • Katil Arduç, etrafı tellerle çevrili, güvenlik kamerası ile kontrol edilen Efirli Açık Cezaevi’nden kaçtı.   
    • Mahkemeye yansıyan tutanaklara göre Katil Arduç 30 Kasım 2019 günü saat 22.00 sıralarında firar etti ancak, 1 Aralık 2019 günü 00.45’de tutanağa bağlandı.
    • Katil Arduç hakkında firarından yaklaşık 16 saat sonra yakalama kararı çıkartıldı.
    Etiketler:
    Özgür Arduç, Kadın cinayeti, Cinayet, Ordu, Ceren Özdemir
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