Cumhuriyet Başsavcılığı'dan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin 'ihmal' soruşturması

Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetinde, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı katil Özgür Arduç’un açık cezaevine ayrılması, firarı ve yakalanma sürecindeki ihmal iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in öldürülmesi olayında katil Özgür Arduç’un açık cezaevine alınması, firar etmesi ve yakalanması süreçlerinde ihmalleri olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında soruşturma başlattı.

Ceren Özdemir’in ailesi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine başlayan soruşturmada, cezaevi, adliye ve kolluk görevlileri hakkında görevi ihmal soruşturması yürütülüyor.

Cezaevi, adliye, kolluk görevlileri soruşturuluyor

Başsavcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturma Ceren Özdemir’in ailesinin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz’ın yaptığı kapsamlı suç duyurusundaki iddialar üzerinden yürütülüyor.

Soruşturmada araştırılacak iddialar şöyle: