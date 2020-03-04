Baba oğul tartışması cinayetle bitti

Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 67 yaşındaki M.K., 42 yaşındaki oğlu Bülent K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Baba, sabah saatlerinde oğlunu av tüfeğiyle vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, Bülent K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bülent K.'nin cenazesi, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Firari baba M.K. ise polisin operasyonuyla evin yakınlarında yakalandı.