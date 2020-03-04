Adalar için 60 elektrikli araç alındı

İBB, atlara bulaşan hastalık nedeniyle faytonların yasaklanmasının ardından başlattığı Adalar’daki ulaşım taleplerinin karşılanması çalışmasını tamamladı. İlçede yaşayan ve ziyaretçiler için 2 tip elektrikli araç seçilerek satın alındı. Yeni araçlar, yaz sezonu açılmadan hizmete girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ruam hastalığı nedeniyle faytonların İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasından sonra, Adalar’daki ulaşım taleplerinin karşılanması amacıyla çalışma başlatmıştı. Bu amaçla, Adalar’ın doğal ve kültürel yapısına uygun, çevreye duyarlı, sessiz, ilçede trafik yoğunluğu oluşturmayacak büyüklükte elektrikli araçların kullanılmasına karar verilmişti.

Konu ile ilgili açıklama yapan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Adalar’da yaşayan vatandaşlar ile ilçeyi turistik amaçlarla ziyaret edenlerin farklı yolculuk talepleri bulunduğunu belirterek, bu nedenle, kullanılacak elektrikli araçlar da farklı büyüklük ve kapasitelerin tercih edildiğini söyledi.

'Yaz sezonundan önce hizmete girmesi planlandı'

Araç seçimi yapılırken, engellilerin kullanımına uygun olmasına özen gösterdiklerine dikkat çeken Demir, Adalar’da yaşayanların günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere İETT tarafından işletilmesi planlanan 13 yolcu kapasiteli araçlar satın alındığını dile getirdi:

“Adanın fiziksel koşulları ile yüksek eğimli yolları göz önüne alınarak, konutları ile iskeleler ya da alışveriş/rekreasyon mekanları arasında erişim güçlüğü yaşayan yaşlı, çocuklu, engelli vatandaşlarımıza hizmet amaçlı, talep bazlı çalışacak ve kapıdan kapıya özel hizmet verecek, küçük araçlar da sipariş edildi. Bu araçlar Adalar’da yaşayan ya da çalışan kişilerin yolculuk taleplerinin yanı sıra, ziyaretçiler, gruplar ya da aileler için gerek turlar, gerekse farklı rekreasyon bölgelerine erişim sağlamak üzere kullanılacak. Tümü elektrikli ve çevreci bu araçların yaz sezonundan önce hizmete girmesi planlandı.”

Adalar'da kullanılacak elektrikli araçlar belirlendi © Fotoğraf : İBB

Adalar'da kullanılacak elektrikli araçlar belirlendi © Fotoğraf : İBB

Adalar'da kullanılacak elektrikli araçlar belirlendi © Fotoğraf : İBB

Adalar'da kullanılacak elektrikli araçlar belirlendi © Fotoğraf : İBB 1 / 4 © Fotoğraf : İBB Adalar'da kullanılacak elektrikli araçlar belirlendi

Ücret tarifesi UKOME kararı ile belirlenecek

Çin malı olan 4 kişilik araçlardan 20 adet, 13 kişilik araçlardan ise 40 adet satın alınırken ücret tarifesi UKOME kararı ile belirlenecek.

İBB Meclisi ocak ayında Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan atların her biri 4 bin lira, tescilli 277 fayton plakasının ise 300 bin lira bedelle İBB tarafından satın alınması kararı almıştı.

İmamoğlu: Adalar'da çok sorun var, inan

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yaptığı ziyarette Adalar ilçesinde uğraştıkları çok sorun bulunduğunu belirtti.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile bir araya gelen İmamoğlu, bürokratları ile birlikte ilçenin sorunları ve yapılacak çalışmaları belediye yetkilileriyle görüşeceklerini dile getirdi. İmamoğlu, uygulanacak politikaları ortak akılla oluşturacaklarını kaydetti.

İmamoğlu, konuşmaların ardından sıradaki ziyaretlerinin Beşiktaş, Kadıköy, Beylikdüzü ve Adalar ilçelerine olacağını bildirdi. Bunun üzerine araya giren Usta, "Sorunu az olan ilçeler zaten sona kalmış. Ama Gaziosmanpaşa mesela, sorunu daha fazla olan bir ilçe." değerlendirmesinde bulundu.

Usta'nın bu sözleri üzerine İmamoğlu, "Sorunu az deme, Adalar'da ne uğraşıyoruz, bir bilsen? Adalar'da çok sorun var, inan" şeklinde konuştu.