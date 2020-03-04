Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile İdlib'i görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Craft ve Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüşmesinde İdlib konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci sorunu ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

© Sputnik / Михаил Воскресенский Rusya Savunma Bakanlığı: Türkiye, Suriye konusundaki sorumluklarını yerine getirmiyor

Rejim’in Türk askerini ve sivilleri hedef almasının ardından meşru müdafaa hakkı çerçevesinde TSK’nın yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekâtı konusunda ABD’li muhataplar bilgilendirilmiştir. Yürütülen operasyon ile Suriye'de barışçıl ve siyasi çözümün amaçlandığı hatırlatılmıştır. İdlib mutabakatı çerçevesinde askerlerimizin ve sivillerin korunması hususunda Türkiye’nin kararlılığının devam edeceği vurgulanmıştır.

BM şemsiyesinde 2254 sayılı karar doğrultusunda Suriye’de sürdürülebilir bir ateşkes ve siyasi çözüm sağlanabilmesi için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması yönünde uluslararası desteğin arttırılması gerektiği ifade edilmiştir.

İdlib’deki rejim saldırılarının yol açtığı insani krizi önlemek için ivedilikle saldırıların durdurulması ve ateşkesin ilan edilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. İdlib mutabakatının korunması ve yaşanan trajedinin önüne geçilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması ve bir an önce somut adımların atılmasının gerektiği belirtilmiştir."