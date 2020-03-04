Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen'e yakalama kararı

Savcılıkça, 'Hayasızca hareketlerde bulunmak' ve 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçlarından soruşturma yürütülen Papen hakkında, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Kudüs'te ve Mısır'da kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanan ve sonra para cezasıyla serbest kalan Papen, 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz vermiş ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üstüne yatmıştı.

Eminönü ve Boğaz'da çekilen fotoğrafları da olan Papen hakkında bazı vatandaşlar savcılığa şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine Papen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından soruşturma başlatmıştı.