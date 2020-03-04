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02:32 05 Mart 2020
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    Polis afet anında arama kurtarma da yapacak

    © AA / Özge Elif Kızıl
    Türkiye
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    Emniyet Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulan arama kurtarma şube müdürlüklerinde görevlendirilen yaklaşık 1500 polis, afet anında arama ve kurtarma faaliyetleri icra edecek.

    Polis, rutin görevlerinin yanı sıra afet anında arama ve kurtarma faaliyetlerine de katılacak.

    Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan arama kurtarma şube müdürlüklerinde görevli polislere, AFAD uzmanları tarafından Ankara ve İstanbul'da afetle mücadele eğitimleri verilmeye başlandı. Bu kapsamda, yıl sonuna kadar yaklaşık 1500 polise eğitim verilecek.

    Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünden Sorumlu Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ünveren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine, olası afet durumlarında polisin de arama ve kurtarma faaliyetlerine destek olabilmesi için Özel Harekat Başkanlığı ve Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü bünyesinde arama kurtarma şube müdürlükleri, Ankara, İstanbul ve İzmir çevik kuvvet şube müdürlüklerinde arama kurtarma birlik amirlikleri kurulduğunu bildirdi.

    Bu birimlerde görevlendirilen personelin deprem başta olmak üzere afetle mücadele çalışmalarında etkin olabilmesi için AFAD'ın desteğiyle eğitimlere başlandığını ifade eden Ünveren, 20 Ocak'ta başlayan eğitimlere ilk etapta Özel Harekat Başkanlığı ve Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü bünyesindeki 258 personelin katıldığını söyledi.

    Ünveren, "AFAD eğitim tesislerinde uzman personel tarafından verilen ve 6 modülden oluşan uygulamalı eğitimler, yıl sonuna kadar tamamlanarak polis arama kurtarma birimlerinin AFAD koordinesinde arama kurtarma faaliyetlerinde görev alması hedeflenmektedir" dedi.

    Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü personelinin, Elazığ'da deprem meydana gelmesi üzerine hızla bölgeye ulaştığını ifade eden Ünveren, 20 gün boyunca enkaz alanlarındaki kurtarma çalışmalarında güvenliğin sağlanması, vatandaşların güvenle tahliye edilmesi, çadırlara yerleştirilmesi, Kızılay ve AFAD tarafından dağıtılan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen günlük 50 bin kişilik yemeğin depremzedelere dağıtılması görevlerini yerine getirdiklerini kaydetti.

    Ankara AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Kartal Muhçı da AFAD uzmanlarınca titizlikle verilen eğitimin ardından arama ve kurtarma çalışmalarına Emniyet personelinin de katılacak olmasının büyük yarar sağlayacağını dile getirdi.

    AFAD tesislerindeki eğitime katılan polise, enkazda arama kurtarmanın yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler konusunda da bilgiler aktarıldığını anlatan Muhçı, yetiştirilen emniyet personelinin afet ve acil durum hallerinde AFAD personeline ciddi destekler vereceğine inandığını vurguladı.

    Etiketler:
    Deprem, AFAD, Arama kurtarma, Polis
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