Can Yaman'a darp suçlamasında bulunan kadın hayranı konuştu

Bir hayranına "Arka odaya geçelim mi?" teklifiyle ve "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" açıklamalarıyla gündeme gelen oyuncu Can Yaman'ın kendisini mekândan kovdurtmak istediği ve darp ettiğini öne süren Çiğdem Gökaşan açıklamalarda bulundu.

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta?' programına telefonla bağlanan Gökaşan, "Olay mahkemede. kamuoyunda farklı yorumlanıyor, mağdur kişi benim" dedi.

Gökaşan, olayı şu sözlerle anlattı:

"Kasım ayıydı bir arkadaşımın doğum günüydü. Can Yaman'ı gördüm, gidip resim çektirmek istedim. Sonra omzuna elini attım diye omzunu silkeledi. Kırılıp yerime geçtim.

'Elimi sıktı, parmaklarımı kıvırdı'

Video çekiyordum, onu çektiğimi düşünerek, görevliler aracılığıyla mekandan dışarı çıkmamızı istedi. Kırıldım, yanına gidip 'Sizi biz ünlü yaptık' dedim. O sırada elimi sıktı, parmaklarımı kıvırdı. Polis çağırdım, hep birlikte karakola gittik. Olay mahkemede. Kamuoyunda farklı yorumlanıyor, mağdur kişi benim.

Fazla temas söz konusu değildi, ben sadece omzunu tuttum o da omzunu tuttuğum için silkelendi. Elimi omzundan indirdi. Utandım. Güvenlik geldi bizi dışarı çıkarmak istedi. Doğum günümüz mahvoldu. Sizi dışarı alalım hanımlar dediler. Can Yaman elini kaldırdı zaten. İddia değil bu gerçek. Şahitlerim var."