İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın gerçekleştireceği görüşmeye dair açıklama geldi. Açıklamada iki liderin İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart'ta gideceği Rusya Federasyonu'nda, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yarın gerçekleşecek görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.