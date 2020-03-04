Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Dışişeri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, öğle saatlerinde ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in aralarında bulunduğu heyet ile bakanlıkta bir araya gelmişti.