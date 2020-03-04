27. Dönem İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Saadet Partisi’nden istifa etti. İslam'ın istifasının ardından Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 7'ye çıktı.

4 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçilen, daha sonra Saadet Partisi’ne katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam partisinden istifa etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir görüşme yapan İslam, istifasını Meclis Başkanlığı’na sundu.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olan İslam, OHAL KHK’sı ile üniversiteden ihraç edilmişti. İslam’ın istifasının ardından Meclis’teki bağımsız milletvekili sayısı 7’ye çıktı.