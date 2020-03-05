Adalet Bakanı Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyle ilgili konuştu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamasında, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz" dedi.
Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 4, 2020
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.
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