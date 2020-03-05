Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İdlib ve mülteciler meselesi ele alındı.

İdlib'de yaşananlar sonrası ülkeler arası diplomasi trafiği hızlanmış, Almanya ve Fransa gibi ülkeler ateşkes çağrısı yapmıştı. İdlib'de yaşananlar bağlamında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da bir araya gelecek.