THY ile İstanbul-Singapur uçuşu yapan yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Türk Hava Yolları (THY) ile İstanbul-Singapur uçuşu yapan yolcuda yapılan testlerde koronavirüs pozitif çıktı.

Singapur medyasında yer alan habere göre, 3 Mart tarihinde THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda yapılan koronavirüs testleri yapıldı.

Yapılan testler sonucunda yolcuda Covid-19 koronavirüs olduğu tespit edildi.

Singapur Sağlık Bakanlığı uçaktaki diğer yolcuları da takip altına aldı.

Bugün ise planlanan dönüş seferi iptal olurken uçak da karantinaya alındı.