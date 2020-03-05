Altaylı: Türkiye’de deprem verilerinin halktan saklandığını biliyor muydunuz? Celal Şengör'ü de aradım, o da teyit etti

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, deprem verilerinin halktan saklandığını söyledi ve "Celal Şengör'ü de aradım, o da teyit etti" dedi.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında depremlerle ilgili bir süredir halktan bilgi saklanmasını 'kafasına taktığını' belirterek, "Deprem ülkesi Türkiye'de deprem verilerinin halktan saklandığını biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Celal Şengör'ü de aradım, o da teyit etti" değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, Celal Şengör'ün kendisine, her zaman halka açık olan deprem verilerinin bakım çalışması yapıldığı belirtilerek kapatıldığını ve 1 aydan bu yana AFAD'ın dalga biçimi verisine de ulaşılamadığını söyledi.