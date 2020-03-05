Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç aleyhine 1 milyon liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özkoç hakkında manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtık. Ayrıca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle,

Engin Özkoç aleyhine 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtık.



Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunduk.



Konunun sonuna kadar takipçi olacağız. — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) March 5, 2020

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Özkoç hakkında, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Özkoç, "Bizim şehitlerimize 'Kelle' diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum size. Şehide 'Kelle' diyen kişi haysiyetsizdir, vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez” ifadelerini kullanmıştı.

Seviyesiz ve düzeysiz açıklamalarınızın,

Sayın Cumhurbaşkanımızın Devlet ve Millet yararına yürüttüğü haklı mücadelesine duyduğunuz husumetin bir yansıması olduğunun farkındayız.



Bu hadsiz açıklamaların,

ve müptezel üslubun hesabını yargı önünde vereceksİniz. https://t.co/ma9gG9SUk0 — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) March 4, 2020

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