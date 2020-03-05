Banyoda doğurduğu bebeği poşete koyup pencereden atan anneye müebbet hapis

DHA'nın aktardığı habere göre olay 10 Kasım 2017 tarihinde Çorum'un Çöplü mahallesinde meydana geldi.

Ailesiyle birlikte yaşayan Münevver B., erkek arkadaşından hamile kaldı. Münevver, evinin banyosunda doğum yaparak bir kız bebek dünyaya getirdi. Ardından bebeği poşete koyup 5. kattaki evlerinin banyo penceresinden apartman boşluğuna attı.

Bir süre sonra rahatsızlanan genç kız, ailesi tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Münevver B.'nin doktorlara doğum yaptığını söylemesi üzerine polise bilgi verildi.

Polis, annenin verdiği bilgi doğrultusunda 8 aylık dünyaya geldiği tespit edilen bebeğin cesedini buldu. Münevver B., tedavisinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İfadesinde lise 3. sınıftayken aynı okulda eğitim gören E.S.M. ile tanıştığını, bir süre sonra aralarında sözlendiklerini ve evlenmeyi düşündüklerini anlatan Münevver B., şunları söyledi:

'Bebek tuvalet taşının üzerine kafa üstü düştü'

"Ailem erkek arkadaşımla görüşmemi istemediği için gizli gizli buluşuyorduk. Erkek arkadaşımın evinde kendi rızamla cinsel ilişkiye girdim. Daha sonra hamile kaldığımı öğrendim. Korktuğum için gizledim. Olay günü yemek yedikten sonra sancılandım. Banyoya geçtim. Yaklaşık yarım saat sonra bebek doğdu. Bebek tuvalet taşının üzerine kafa üstü düştü. Çocuğun nefes almadığını anladım. Çocuğu poşetin içerisine koyup pencereden boşluğa attım. Banyoda duş aldığım sırada dengemi kaybedip düştüm. Gözlerimi açtığımda kendimi hastanede buldum."

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Münevver B., 'altsoyu olan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alarak müebbet hapis cezasına çevirdi.