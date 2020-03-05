Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk dava

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Dün TBMM'de son derece üzücü bir olay yaşandığını belirten Öztrak, Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a planlı bir saldırı yapıldığını söyledi.

Öztrak, "Genel Başkanımız, Erdoğan’ın hakaretleri için kendisine açılabilecek en ağır tazminat davalarını açmaya devam edecektir. Genel başkanımız, Erdoğan’a 5 kuruşluk tazminat davası açmaya karar vermiştir" ifadelerini kullandı.