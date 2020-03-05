Adalet Bakanı Gül: Özkoç hakkındaki fezleke Meclis'e gönderildi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Fezlekeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderdiklerini duyuran Gül, "Konu Meclis'in takdirindedir" dedi.

Özkoç, "Bizim şehitlerimize 'Kelle' diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum size. Şehide 'Kelle' diyen kişi haysiyetsizdir, vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez” ifadelerini kullanmıştı.