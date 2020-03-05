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23:28 05 Mart 2020
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    13 milyon liralık ikramiye kuponunu çaldı, patronu ile hakim karşısına çıktı

    13 milyon liralık ikramiye kuponunu çaldı, patronu ile hakim karşısına çıktı

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    Türkiye
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    İstanbul Üsküdar’da 7 yıllık arkadaşına ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden ikramiye kuponunu çaldığı ve parayı patronuna tahsil ettirdiği iddia edilen kadın ile patronunun yargılanmasına başlandı. Duruşma söz alan müşteki Murat Sayın, “Maddi zararımın karşılanmasını istiyorum” diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

    Üsküdar'da geçen yıl 7 yıllık arkadaşı Murat Sayın’a(44) ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden ikramiye kuponunu çaldığı ve parayı patronuna tahsil ettirdiği iddia edilen Mehtap B.  ve patronu Fatih Y.'nin yargılanmasına başlandı.

    Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki Murat Sayın ve tutuksuz sanık Fatih Y. ile taraf avukatları katılırken, sanık Mehtap B.  duruşmaya gelmedi.

    'Kuponların hepsini elimden aldı'

    Duruşmada söz alan müşteki Murat Sayın, 28 Şubat 2019 tarihinde Belçika’dan Türkiye’ye geldiğini anlatarak, “Mehtap hanım benim 7 yıllık arkadaşımdı. Beni havaalanından almaya gelmişti. Ertesi gün tekrar görüştük. Gebze’de arkadaşlarımda kalıyordum, onlarla birlikte ikramiye oynamaya gittik. Aldığım biletler toplamda 10 kupondu. Ben Cuma günü oynadım. Cumartesi günü çekiliş yapılacaktı. Ertesi sabah Mehtap bana mesaj atarak, ‘neredesin, ne yapıyorsun’ dedi. Buluşmak istediğini söyledi. Pendik’ten aldım. Birlikte vakit geçirdik. Daha sonra Üsküdar’a geçtik. Arabayla gezdiğimiz sırada ikramiye çekilişi aklıma geldi. Mehtap elindeki telefondan kuponun Gebze’ye çıktığını gösterdi. ‘Ben de Gebze’de oynamıştım’ dedim. Benden önce davranıp elimdeki kuponların hepsini aldı. İlk 3’e baktı, dördüncüsünde kuponun karşılığının olduğunu söyledi. Elinde kalan biletlere bakarken birden nefesi değişti, heyecanlandı. Zaten daha önce sayısal lotonun muhtemelen çıktığını fark edip çıkmayan biletleri bana vermişti” dedi.

    'Eksik bileti sorduğumda kendisinde olmadığını söyledi'

    Sayın ifadesinin devamında, “Heyecanlandığını görünce, ‘Bana mı çıktı?’ diye sordum. ‘Yok yok sen bakmaya devam et’ dedi. Mehtap şoka girdiği için biletleri ben saydım ve bir tanesinin eksik olduğunu söyledim. Ancak sayı olarak eksiklikten dolayı şüphelenerek ona sorduğumda ağlayarak kendisinde olmadığını söyledi. Daha sonra Gebze’deki arkadaşlarımı arayıp bayiye sormalarını istedim. Onlara sorduğumda paranın benim aldığım bayiye çıktığını anladım. Ancak oynanan biletin saatini söylemedikleri için ve uçağım da olduğundan Belçika’ya geri döndüm” diye konuştu.

    'Maddi zararım karşılansın'

    Temmuz ayında Türkiye’de geri döndüğünü söyleyen Sayın, ikramiye nin bilet aldığı bayiye çıktığını öğrendikten sonra olaya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anlatarak, “Sanıklardan şikayetçiyim, maddi zararımın karşılanmasını istiyorum” dedi.

    'Parayı kendim ve şirketim için kullandım'

    Mehtap B.  tarafından çalındığı iddia edilen ikramiye kuponuna isabet eden 13 milyon 200 bin lirayı çektiği iddiasıyla yargılanan sanık Fatih Yolcu ise, “Şirketimde çalışan Mehtap B.  ile aramızda samimi bir dostluk vardır. Mehtap bana ikramiyenin kendisine çıktığını söyledi. Mehtap ile birlikte parayı almaya gittik. Bu olaydan 5 ay sonra müştekinin ve polisin araması üzerine müştekiden haberim oldu. Bilet bizim şirketin kasasında durduğu için biletin karşılığını benim adıma aldık ve ibraz benim adıma oldu. Mehtap bileti şirkete devretmedi. Yalnızca saklamak için bilet kasada kaldı. Mehtap B.  ile birlikte parayı çekmek için Milli Piyango İdaresi'ne gittik. Para benim hesabıma geçti. Mehtap B.  her istediğinde ona para yolladım. Kendim ve şirketim için bu parayı kullanmadım. Bu paradan maddi menfaat elde etmedim" dedi.

    Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

    'İkisi de şuanda yiyorlar'

    Duruşma sonrasında açıklama yapan Murat Sayın, “Geçen sene Mart ayında sayısal oynamıştım, en son gün arkadaşımla görüştüm. 10 tane tam bilet vardı elimde birini çalmış. Birlikte bakarken benim elimden kaptı. O bakıyordu bana veriyordu. İlk üçüne baktı. Dördüncü bilette görmüş, o anda bana, ‘al sen bu 3 bileti tekrar kontrol et’ dedi. O arada kendisi plan yapmış zaten bileti saklayacak. Bende kendi telefonumla uğraşırken bir anda şoka girdi. Orada ben uyandım. Elindekileri aldıktan sonra ben sayma ihtiyacı duydum. Sayınca bir tane eksik dedim. Ağlamaya başladı, ‘istersen soyunayım’ dedi. Bende ‘saçmalama’ dedim. Arabanın içerisini aradım yok. Belçika’ya dönmek zorundaydım. Temmuz ayında öğrendim ki benim kayıp olan bileti sevgilisi olan patronuna çektirmiş ve ikisi de şuanda yiyorlar. 13 milyon 200 bin liraydı, aylık 236 bin faize yatırmışlar. Ben davacı olunca parayı yok etmeye çalıştılar. Ve yok ettiler şuanda. Adalete güveniyorum. Eninde sonunda suçlular tespit edilecek” dedi.

    'Benim adıma ikramiye oynamasını istedim'

    Öte yandan soruşturma aşamasında ifade veren sanık Mehtap B. , “Murat Sayın’ndan benim adıma ikramiye oynamasını rica etmiştim. Oynadığı kuponların tamamını bana verdi. Çekiliş saati gelince çıkan kuponu kendisine göstermedim. Çıkan kuponu aldım, diğerlerini arabada bıraktım. Müşteki kuponları aldığı bayiye kupona para çıkıp çıkmadığını sormuş. Bayi çıktığını söylemiş. Bundan sonra hak iddia etmeye başladı. Ben de kendisiyle görüşmeyi kestim” diye konuştu.

    Ne olmuştu? 

    Belçika’dan Türkiye’ye gelen Murat Sayın, 8 Mart 2019 tarihinde Gebze’de bir bayiye girerek büyük ikramiye  çekilişi için 10 tam kupon ikramiye oynadı. Daha sonra 7 yıllık arkadaşı Mehtap B.  ile görüşen ve birlikte zaman geçiren Sayın, arkadaşıyla birlikte aldığı biletleri kontrol etmeye başladı. Bu sırada kuponlardan biri kayboldu. Ardından Belçika’ya geri dönen Sayın, ikramiye nin biletleri aldığı bayiye çıktığını öğrendi. Türkiye’ye döndüğünde savcılığa olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehtap B. 'nin “hırsızlık” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, parayı çektiği iddia edilen Fatih Yolcu'nun ise, “hırsızlığa yardım” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

     

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