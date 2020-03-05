Millet bahçesinin onay aldığı Salda Gölü'ndeki yapıların temelsiz inşa edileceği açıklandı

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman Salda Gölü'ndeki Yeşilova Halk Plajı ile Beyaz Adalar kısmında inşa edilmesi planlanan yapıların temelsiz ve sökülüp-takılabilir bir formda olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Salda Gölü çevresine yapılması planlanan yapılara ilişkin bilgi verdi. Kahraman araçların gölün kıyısına kadar girmesinin yasaklandığını, sahilde bulunan mevzuata aykırı kaçak yapıların temizlendiğini söyledi.

Mehmet Ali Kahraman Yeşilova Halk Plajı ile Beyaz Adalar kısmına ilişkin proje çalışmaları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Plan ve proje kapsamında doğaya ait olma hissinin verilebilmesi amacından yola çıkılarak, mevcut yollar kullanılmadı. Alanın zeminine herhangi bir müdahalede bulunulmayacak. Saha dışında tek bir çivi bile çakmadan, monte edilerek alana getirilecek ahşap malzemeden üretilen yapılar, temelsiz ve sökülüp-takılabilir yapıda olacak. Bu yapılar gölden yaklaşık 350-400 metre mesafede, zemine zararlı olmayacak şekilde yerden yüksekte planlandı."

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman, Salda Gölü Çevre Düzenleme ve Millet Bahçesi Projesi'nin revize edilip son halini aldığını hatırlattı.